Мужчина лишился сразу 18 родственников в крупной аварии в Саудовской Аравии

СМИ сообщили об ужасной автокатастрофе на маршруте между Меккой и Мединой, унесшей жизни десятков паломников. В числе погибших — 18 человек из одной семьи.
Авария произошла ранним утром 17 ноября. Автобус с паломниками столкнулся с топливной автоцистерной. Удар оказался такой силы, что значительная часть пассажиров погибла на месте, остальные были доставлены в больницы с тяжёлыми травмами. Общее число жертв, по данным местных СМИ, превысило 40 человек, сообщает Hindustan Times.
Среди пострадавших оказался 35-летний житель Индии, Сайед Рашид, который потерял в катастрофе сразу 18 родственников. В числе погибших — его родители, брат с семьёй и племянники.
Уточняется, что в последний раз он видел родных в аэропорту Хайдарабада и просил их не ехать одной группой, однако путешествие всё же было организовано вместе.
