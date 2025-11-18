Пушилин: ВСУ атаковали две ТЭС в ДНР, обесточены многие населенные пункты

В начале ноября на Украине были остановлены все государственные тепловые электростанции, сообщала украинская госкомпания «Центрэнерго». Это произошло после массированных ударов по объектам военно-промышленного и газо-энергетического комплексов Украины, о которых сообщали в Минобороны РФ. В большей части страны тогда ограничили подачу электричества.