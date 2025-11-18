Ричмонд
Пушилин: ВСУ атаковали две ТЭС в ДНР, обесточены многие населенные пункты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергосистему Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин. Многие населенные пункты остались без электричества. Остановились котельные и станции для очистки воды.

Источник: РИА "Новости"

В результате атаки были повреждены две тепловые электростанции (ТЭС) — Зуевская и Старобешевская. Господин Пушилин назвал эту атаку беспрецедентной. Профильные ведомства работают в экстренном режиме, написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

В начале ноября на Украине были остановлены все государственные тепловые электростанции, сообщала украинская госкомпания «Центрэнерго». Это произошло после массированных ударов по объектам военно-промышленного и газо-энергетического комплексов Украины, о которых сообщали в Минобороны РФ. В большей части страны тогда ограничили подачу электричества.

