Пушилин: Удары ВСУ повредили Зуевскую и Старобешевскую ТЭС в Донбассе

Накануне Пушилин сообщил, что в результате ударов дронов ВСУ около 500 тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике оказались без электричества. Ночью 17 ноября мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что Донецк и Горловка в Донецкой области столкнулись с масштабными перебоями в электроснабжении.