Пушилин: Удары ВСУ повредили Зуевскую и Старобешевскую ТЭС в Донбассе

Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции в Донецкой Народной Республике получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 18 ноября, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, «беспрецедентная атака» на энергосистему республики привела к обесточиванию множества населенных пунктов. Как следствие, остановились котельные и фильтровальные станции.
— Профильные ведомства работают в экстренном режиме, буду информировать, — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Накануне Пушилин сообщил, что в результате ударов дронов ВСУ около 500 тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике оказались без электричества. Ночью 17 ноября мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что Донецк и Горловка в Донецкой области столкнулись с масштабными перебоями в электроснабжении.