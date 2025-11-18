Ричмонд
Два человека пострадали в ДТП с фронтальным погрузчиком на уральской трассе

Дорожная авария случилась накануне вечером на Тюменском тракте.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Дорожная авария с участием фронтального погрузчика, в результате которого пострадали два человека, случилась вечером 17 ноября на 36-м километре Тюменского тракта. По данным ГИБДД, 66-летний водитель автомобиля Lada Vesta, двигаясь по левой полосе дороги с односторонним движением, не выбрал безопасную скорость не обеспечил достаточную дистанцию, из-за чего допустил столкновение со стоящим на его полосе фронтальным погрузчиком.

«После удара автомобиль отбросило на правую сторону проезжей части, где произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении седельным тягачом Volvo с полуприцепом под управлением 38-летнего водителя», — рассказали подробности в свердловской Госавтоинспекции.

В больницу Екатеринбурга с травмами доставили водителя и 66-летнюю пассажирку легкового автомобиля.