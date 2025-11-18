Два человека пострадали в ДТП с фронтальным погрузчиком на уральской трассе

Дорожная авария с участием фронтального погрузчика, в результате которого пострадали два человека, случилась вечером 17 ноября на 36-м километре Тюменского тракта. По данным ГИБДД, 66-летний водитель автомобиля Lada Vesta, двигаясь по левой полосе дороги с односторонним движением, не выбрал безопасную скорость не обеспечил достаточную дистанцию, из-за чего допустил столкновение со стоящим на его полосе фронтальным погрузчиком.