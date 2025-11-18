На Украине заявили об отсутствии переговорного окна с Россией

Глава фонда считает, что возобновление переговоров возможно лишь в апреле, при условии, что Украина сможет пережить грядущую зиму. Чмут отметил, что если Киев решится на мирное урегулирование перед зимой, когда в стране разрушена энергетика, назревает кризис доверия к государству и для ВСУ складывается сложная ситуация на фронте, то требования Москвы будут «суровыми».