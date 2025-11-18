В Ташкенте очередной «бессмертный» пешеход едва не угодил под колёса — момент попал на видео

Зачем устраивать такой смертельный забег ради экономии пары секунд? Ответа, похоже, нет даже у самого нарушителя. Эта привычка «забивать» на правила дорожного движения, к сожалению, стала почти нормой в нашем городе как для водителей, так и для пешеходов.