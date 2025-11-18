В Ташкенте очередной «бессмертный» пешеход едва не угодил под колёса — момент попал на видео

На кадрах видно, как мужчина, игнорируя все правила, решается перебежать дорогу прямо через плотный поток машин. Он буквально выскакивает на свободную полосу, не убедившись в безопасности, и в последний момент едва не попадает под колёса движущегося автомобиля. Еще секунда — и происшествие могло закончиться трагедией.
Самое абсурдное в этой ситуации, что буквально в нескольких десятках метров ниже по улице, на перекрёстке, находится оборудованный пешеходный переход. Казалось бы, проще дойти и спокойно перейти дорогу — но, видимо, у героя ролика были свои представления о скорости и безопасности.
Зачем устраивать такой смертельный забег ради экономии пары секунд? Ответа, похоже, нет даже у самого нарушителя. Эта привычка «забивать» на правила дорожного движения, к сожалению, стала почти нормой в нашем городе как для водителей, так и для пешеходов.
Несмотря на постоянные призывы соблюдать ПДД и переходить только в положенных местах, некоторые пешеходы продолжают испытывать судьбу, подвергая опасности и себя, и водителей. Пользователи сетей разделились во мнениях: одни винят в происходящем «самоубийственные» привычки пешеходов, другие напоминают, что подобное часто связано с неудобством расположения пешеходных переходов и общей культурой движения в городе.
В очередной раз напоминаем: дорога ошибок не прощает. Не стоит испытывать судьбу!