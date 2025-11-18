Штурмовика группировки войск «Восток» три раза атаковал тяжелый беспилотник Вооруженных сил Украины типа «Баба-яга». Об этом во вторник, 18 ноября, рассказал военнослужащий 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии с позывным «Решит».
— На нас скорректировал «Мавик» минометы, потом прилетела бабка («Баба-яга»), сделала сброс, три раза она по мне сбрасывала, — сказал штурмовик ТАСС.
Ранее Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА атаковали Волгоград. Обломки одного из них попали в квартиру многоэтажного дома, произошел пожар. Всего жители слышали около десяти взрывов. Самые мощные из них раздались над Красноармейским районом.
В пресс-службе Минобороны сообщили, что в ночь с 16 на 17 ноября силами ПВО было уничтожено 36 украинских БПЛА. 14 дронов сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской. Также пять БПЛА уничтожили над Ульяновской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской и по одному над Нижегородской и Тульской областями.