Тяжелый беспилотник ВСУ трижды атаковал российского бойца

Штурмовика группировки войск «Восток» три раза атаковал тяжелый беспилотник Вооруженных сил Украины типа «Баба-яга». Об этом во вторник, 18 ноября, рассказал военнослужащий 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии с позывным «Решит».

Штурмовика группировки войск «Восток» три раза атаковал тяжелый беспилотник Вооруженных сил Украины типа «Баба-яга». Об этом во вторник, 18 ноября, рассказал военнослужащий 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии с позывным «Решит».

— На нас скорректировал «Мавик» минометы, потом прилетела бабка («Баба-яга»), сделала сброс, три раза она по мне сбрасывала, — сказал штурмовик ТАСС.

Ранее Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА атаковали Волгоград. Обломки одного из них попали в квартиру многоэтажного дома, произошел пожар. Всего жители слышали около десяти взрывов. Самые мощные из них раздались над Красноармейским районом.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в ночь с 16 на 17 ноября силами ПВО было уничтожено 36 украинских БПЛА. 14 дронов сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской. Также пять БПЛА уничтожили над Ульяновской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской и по одному над Нижегородской и Тульской областями.

