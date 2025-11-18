В Омске на 25-й Линии произошло ДТП с тремя пострадавшими

По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio двигалась по улице 25-я Линия в направлении улицы 10 лет Октября. На пересечении с улицей Лермонтова она не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Lada Vesta, которым управлял 40-летний мужчина.