В Краснодаре сгорел ларек с шаурмой. Пожар произошел по улице 40-летия Победы утром 18 ноября.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 4:43.
«По прибытии установлено, что происходит горения павильона для шаурмы. Площадь возгорания составляет 100 кв. метров», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
В 5:58 пожарные ликвидировали открытое горение. Всего от МЧС России на месте задействовано 10 человек и четыре единицы техники.
По обновленной информации, в 6:43 возгорание полностью ликвидировали.