Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре сгорел ларек с шаурмой

Пожар на площади 100 кв. метров произошел по улице 40-летия Победы в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре сгорел ларек с шаурмой. Пожар произошел по улице 40-летия Победы утром 18 ноября.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 4:43.

«По прибытии установлено, что происходит горения павильона для шаурмы. Площадь возгорания составляет 100 кв. метров», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

В 5:58 пожарные ликвидировали открытое горение. Всего от МЧС России на месте задействовано 10 человек и четыре единицы техники.

По обновленной информации, в 6:43 возгорание полностью ликвидировали.