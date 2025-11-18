Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении части 53 миллиардов рублей

Ранее стало известно, что перед судом по делу о взятках предстанет мэр Владимира Дмитрий Наумов. Его обвинили в получении 1,1 миллиона рублей от жителей Подмосковья. Взамен он обещал помочь им с назначением на руководящие должности. В дальнейшем взяткодатели завладели ритуальным бизнесом.