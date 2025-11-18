Ричмонд
Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении части 53 миллиардов рублей

Сообщается, что общая сумма контракта превышала 53 миллиарда рублей.

По материалам дела, часть выделенных средств была присвоена, а общий ущерб по делу оценивается в 2,5 миллиарда рублей. На момент заключения контракта Лавленцев занимал должность гендиректора «Стройтрансгаза», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что перед судом по делу о взятках предстанет мэр Владимира Дмитрий Наумов. Его обвинили в получении 1,1 миллиона рублей от жителей Подмосковья. Взамен он обещал помочь им с назначением на руководящие должности. В дальнейшем взяткодатели завладели ритуальным бизнесом.