Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении части 53 миллиардов рублей

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева обвинили в присвоении части бюджетных средств, выделенных на строительство автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань («Восток»).
Сообщается, что общая сумма контракта превышала 53 миллиарда рублей.
По материалам дела, часть выделенных средств была присвоена, а общий ущерб по делу оценивается в 2,5 миллиарда рублей. На момент заключения контракта Лавленцев занимал должность гендиректора «Стройтрансгаза», передает ТАСС.
