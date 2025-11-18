В Челябинской области мужчина потерял 4 млн рублей в попытке разбогатеть, не работая

Горожанина не смутило, что неизвестный человек сулит ему златые горы без всякого труда. Он перевел аферисту 1,4 млн рублей своих сбережений, еще 2 млн рублей взял в долг у знакомых, а 650 тыс. рублей получил в кредит в банке. Правда, вывести «прибыль» у горе-инвестора почему-то никак не получалось. Но даже это не показалось озерчанину очень подозрительным.