В Челябинской области мужчина потерял 4 млн рублей в попытке разбогатеть, не работая

Очередной жертвой мошенников стал 45-летний житель Озерска. Он обогатил аферистов на 4 млн рублей.
Озерчанину в мессенджере написал незнакомец, назвавшийся представителем инвестиционной платформы. Он пообещал мужчине солидную прибыль от вложения денег.
Горожанина не смутило, что неизвестный человек сулит ему златые горы без всякого труда. Он перевел аферисту 1,4 млн рублей своих сбережений, еще 2 млн рублей взял в долг у знакомых, а 650 тыс. рублей получил в кредит в банке. Правда, вывести «прибыль» у горе-инвестора почему-то никак не получалось. Но даже это не показалось озерчанину очень подозрительным.
— Осознать, что он стал жертвой мошенников, мужчине помог его брат, который объяснил, что это классическая схема обмана, и убедил обратиться в полицию, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
В полиции после обращения мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве.