Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за ЧП на газопроводе тысячи омичей остались без газа

По информации «СуперОмска», хлопок сказался на газоснабжении пяти населенных пунктов Омского района: Ростовка, Новомосковка, Андреевка, Богословка, Ульяновка — всего около 14 тысяч потребителей. Согласно предварительной информации, образовательные учреждения переводят на дистанционное обучение.

Источник: Reuters

В настоящий момент обсуждается вопрос с сохранением газоснабжения. По одним данным, газ отключат полностью на период ремонтных работ, по другим — переведут абонентов на сети низкого давления. Решается вопрос с подключением к альтернативным источникам тепла — электрическим конверторам.

Оценочный срок восстановления газоснабжения — 48 часов с момента хлопка.

Напомним, хлопок газа с сильным пожаром произошел неподалеку от микрорайона Врубелево в поселке Ростовка. Из-за ЧП газ пришлось перекрыть, после чего происходило догорание остатков.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за утечки газа. Пострадавших, по данным регионального ГУ МЧС, нет.