Из-за ЧП на газопроводе тысячи омичей остались без газа

В настоящий момент обсуждается вопрос с сохранением газоснабжения. По одним данным, газ отключат полностью на период ремонтных работ, по другим — переведут абонентов на сети низкого давления. Решается вопрос с подключением к альтернативным источникам тепла — электрическим конверторам.
Оценочный срок восстановления газоснабжения — 48 часов с момента хлопка.
Напомним, хлопок газа с сильным пожаром произошел неподалеку от микрорайона Врубелево в поселке Ростовка. Из-за ЧП газ пришлось перекрыть, после чего происходило догорание остатков.
По предварительной версии, инцидент произошел из-за утечки газа. Пострадавших, по данным регионального ГУ МЧС, нет.