В Красноярском крае полицейские спасли семью от пожара

Из-за сильного задымления проникнуть в дом через дверь не удалось. Полицейские эвакуировали жильцов через окно. Сначала они передали двоих детей 10 и 14 лет, а затем помогли выбраться их родителям. После этого сотрудники вернулись к горящему дому, чтобы отогнать автомобиль из гаража и предотвратить его взрыв.