В Красноярском крае полицейские спасли семью от пожара

Пожар произошел в Лесосибирске.

Источник: ГУ МВД

Лесосибирские полицейские спасли семью из горящего дома. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники патрульно-постовой службы города Лесосибирска эвакуировали семью с двумя детьми из горящего частного дома. ЧП произошло ночью 12 ноября на улице Таежной.

Около двух часов ночи наряд полиции в составе старшего сержанта Рамиля Зайнуллина, сержантов Владислава Шеламова, Максима Герасимова и стажера Владимира Вороновича обнаружил возгорание веранды. Стражи порядка незамедлительно приступили к спасению людей.

Из-за сильного задымления проникнуть в дом через дверь не удалось. Полицейские эвакуировали жильцов через окно. Сначала они передали двоих детей 10 и 14 лет, а затем помогли выбраться их родителям. После этого сотрудники вернулись к горящему дому, чтобы отогнать автомобиль из гаража и предотвратить его взрыв.

В течение нескольких минут на место происшествия прибыли расчеты МЧС, которые ликвидировали пожар. Спасенная семья и руководитель пожарно-спасательного отряда выразили благодарность полицейским. Решается вопрос о награждении отличившихся сотрудников.

Ранее сообщалось о том, что в Туве из-за окурка сгорела пилорама.