Силы ПВО сбили за ночь 31 украинский беспилотник над регионами РФ

Силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над российскими регионами за ночь. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Представители оборонного ведомства уточнили, что по 10 дронов уничтожили над Воронежской и Тамбовской областями.
Также по три беспилотника сбили над Ростовской и Ярославской областями, два — над Смоленской областью и по одному — над регионами Брянска, Курска и Орла.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в ночь с 16 на 17 ноября силами ПВО было уничтожено 36 украинских БПЛА. 14 дронов сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской. Также пять БПЛА уничтожили над Ульяновской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской и по одному над Нижегородской и Тульской областями.