Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили за ночь 31 украинский беспилотник над регионами РФ

Силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над российскими регионами за ночь. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над российскими регионами за ночь. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Представители оборонного ведомства уточнили, что по 10 дронов уничтожили над Воронежской и Тамбовской областями.

Также по три беспилотника сбили над Ростовской и Ярославской областями, два — над Смоленской областью и по одному — над регионами Брянска, Курска и Орла.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в ночь с 16 на 17 ноября силами ПВО было уничтожено 36 украинских БПЛА. 14 дронов сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской. Также пять БПЛА уничтожили над Ульяновской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской и по одному над Нижегородской и Тульской областями.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше