Токаев поручил провести полное расследование пожара со множеством жертв

«По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнём полностью охвачен жилой дом. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибшие, включая 9 детей. Пожар полностью ликвидирован на площади 360 кв.м. На месте работают все экстренные службы. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются.» ДЧС Туркестанской области.