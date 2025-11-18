Ричмонд
Токаев поручил провести полное расследование пожара со множеством жертв

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу гибели людей во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области, передает DKNews.kz.

Источник: Соцсети

Правительству и акиму области поручено оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии.

Напомним, сегодня ранним утром на пульт 101 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района.

«По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнём полностью охвачен жилой дом. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибшие, включая 9 детей. Пожар полностью ликвидирован на площади 360 кв.м. На месте работают все экстренные службы. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются.» ДЧС Туркестанской области.