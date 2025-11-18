Ричмонд
Губернатор Хоценко попросил омичей сохранять спокойствие после взрыва газа

Глава Омской области Виталий Хоценко обратился к омичам после взрыва газа и пожара вблизи поселка Ростовка.

Источник: Сергей Мельников

«Жителям Омского района и других населенных пунктов нашего региона ничего не угрожает, — сообщил Хоценко в своем Телеграм-канале. — Просьба сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации».

Губернатор отметил, что в ситуации с аварией на подземном участке магистрального газопровода разбираются специалисты.

Напомним, мощный взрыв газа и пожар произошли сегодня утром в Омской области неподалеку от микрорайона Врубелево. В результате произошедшего никто не пострадал. Прокуратура и СК начали проверку по факту случившегося.

Отмечается, что авария на подземном участке магистрального газопровода прямо в поле произошла в ходе ремонтных работ.