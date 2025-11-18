Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина взрыва в омском поселке Ростовка

Взрыв и пожар произошли из-за аварии.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна причина сегодняшнего ЧП в поселке Ростовка под Омском. Напомним, сегодня утром там возник сильный пожар, предположительно — на газовой трубе.

Огромное пламя взвивалось на высоту второго этажа, момент попал на видео. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, причиной взрыва стала авария на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак добавила, что возгорание газа произошло в ходе проведения ремонтных работ. Пожар локализован, пострадавших нет.

«Жителям Омского района и других населенных пунктов нашего региона ничего не угрожает. Просьба сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации», — обратился к омичам губернатор Виталий Хоценко.

Окончательные причины и обстоятельства аварии выясняют специалисты. Доследственную проверку также начали в СУ СКР по Омской области.