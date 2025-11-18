Стала известна причина взрыва в омском поселке Ростовка

Стала известна причина сегодняшнего ЧП в поселке Ростовка под Омском. Напомним, сегодня утром там возник сильный пожар, предположительно — на газовой трубе.
Огромное пламя взвивалось на высоту второго этажа, момент попал на видео. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, причиной взрыва стала авария на подземном участке магистрального газопровода-отвода.
Официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак добавила, что возгорание газа произошло в ходе проведения ремонтных работ. Пожар локализован, пострадавших нет.
«Жителям Омского района и других населенных пунктов нашего региона ничего не угрожает. Просьба сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации», — обратился к омичам губернатор Виталий Хоценко.
Окончательные причины и обстоятельства аварии выясняют специалисты. Доследственную проверку также начали в СУ СКР по Омской области.