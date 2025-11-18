У экс-главы подведа челябинского минюста изымают имущество, сейчас он на СВО

Замора был задержан сотрудниками УФСБ по региону в ноябре 2023 года. Его обвинили в злоупотреблении должностных и отправили под домашний арест. Но вскоре в деле появились коррупционные эпизоды. Предварительно, чиновник получал от коммерсантов взятки. За это он заключал с ними договоры аренды по завышенным ценам. В результате ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» многократно переплачивал за помещения и терпел убытки. Все время следствия Замора провел в СИЗО, а с началом судебного процесса стал проситься на фронт.