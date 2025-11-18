NYP: Зеленский одобрил хищения на Украине на 100 миллионов долларов

«Некоторые говорят, что Зеленский знал об этих схемах и одобрил их», — приводят New York Post слова своих источников среди бывших украинских чиновников. Издание отмечает, что хотя Зеленский не был непосредственно вовлечен в коррупционную схему, он получил от нее прямую выгоду. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины установило, что хищения осуществлялись с 2022 года под прикрытием программ военного времени.