Силы ПВО уничтожили за ночь 31 БПЛА ВСУ над восемью регионами России

По 10 беспилотников уничтожили в Воронежской и Тамбовской областях.

Источник: Аргументы и факты

Минувшей ночью российские системы ПВО отразили атаку, ликвидировав 31 украинский беспилотник самолетного типа над территорией РФ, сообщили во вторник в Министерстве обороны России.

Согласно информации ведомства, дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили по 10 дронов над Воронежской и Тамбовской областями, по три аппарата над Ростовской и Ярославской областями, два беспилотника над Смоленской областью, и по одному — над Брянской, Курской, а также Орловской областями.

Ранее сообщалось, что над регионами России сбили 18 украинских БПЛА за три часа.

