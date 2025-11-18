Силы ПВО уничтожили за ночь 31 БПЛА ВСУ над восемью регионами России

Минувшей ночью российские системы ПВО отразили атаку, ликвидировав 31 украинский беспилотник самолетного типа над территорией РФ, сообщили во вторник в Министерстве обороны России.
Согласно информации ведомства, дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили по 10 дронов над Воронежской и Тамбовской областями, по три аппарата над Ростовской и Ярославской областями, два беспилотника над Смоленской областью, и по одному — над Брянской, Курской, а также Орловской областями.
Ранее сообщалось, что над регионами России сбили 18 украинских БПЛА за три часа.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше