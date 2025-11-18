На участке газопровода под Омском произошла авария: начался крупный пожар

Крупный пожар вспыхнул 18 ноября в Омском районе. По предварительным данным, возгорание произошло из-за утечки газа из магистрального трубопровода. Инцидент случился в полевой местности неподалеку от поселка Ростовка.
Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, на месте уже работают все экстренные службы. Предварительная информация гласит, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины аварии сейчас выясняют правоохранительные органы.
«В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода», — говорится в сообщении.
Местные жители активно публикуют в соцсетях кадры с места ЧП. На видеозаписях видно, что столб пламени очень высокий, а зарево от пожара заметно на значительном расстоянии. Точная площадь возгорания пока не называется.
Позднее губернатор Хоценко обратился к жителям региона, чтобы успокоить их. Он заверил, что ситуация находится под контролем, а жителям ничего не угрожает. Глава области призвал омичей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
«Дорогие омичи! В ситуации с аварией на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омского района разбираются специалисты. Жителям Омского района и других населенных пунктов нашего региона ничего не угрожает», — заключил он.
