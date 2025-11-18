«Национальная служба новостей» сообщала, что на Украине обострилась проблема дезертирства, в связи с чем командование ВСУ разделилось во мнениях: главком Валерий Залужный требует ужесточить наказание за самовольное оставление позиций, в то время как часть офицеров настаивает на первоочередном повышении критериев отбора мобилизованных, указывая на их низкую подготовку, при этом российские военные фиксируют случаи заваривания люков украинской бронетехники для предотвращения побега экипажей.