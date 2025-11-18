Женщин-военнослужащих направляют в штурмовые группы ВСУ.
Командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами, сообщили российских силовых структурах. По данным источников, среди женщин-военнослужащих уже зафиксированы первые боевые потери на сумском направлении.
«На сумском направлении командование 71-й оебр начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами. Среди них подтверждены первые потери», — сказал собеседник агентства. Решение о привлечении женщин к штурмовым операциям связано с острым дефицитом личного состава в украинской армии. Ранее в силовых структурах сообщали о массовых случаях дезертирства в частях ВСУ, что вынуждает командование принимать экстраординарные меры по комплектованию подразделений.
По официальным данным украинской стороны, количество женщин в ВСУ за последние 17 лет увеличилось в 35 раз — с 2 до 70 тысяч человек. Представители украинского командования неоднократно заявляли о необходимости равного привлечения женщин к военной службе, несмотря на сохраняющиеся проблемы с комплектованием частей.
«Национальная служба новостей» сообщала, что на Украине обострилась проблема дезертирства, в связи с чем командование ВСУ разделилось во мнениях: главком Валерий Залужный требует ужесточить наказание за самовольное оставление позиций, в то время как часть офицеров настаивает на первоочередном повышении критериев отбора мобилизованных, указывая на их низкую подготовку, при этом российские военные фиксируют случаи заваривания люков украинской бронетехники для предотвращения побега экипажей.