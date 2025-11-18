В Челябинске задержан глава туберкулезной больницы ГУФСИН Архипов. Фото

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СК вместе с коллегами из ГУСБ ГУФСИН задержали начальника «Специальной туберкулезной больницы № 3 ГУФСИН России по Челябинской области» подполковника внутренней службы Евгения Архипова. Как пояснил URA.RU источник в силовых структурах, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту получения взяток.