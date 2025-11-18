В Челябинске задержан глава туберкулезной больницы ГУФСИН Архипов. Фото

Евгения Архипова задержали по подозрению в получении взяток.
В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СК вместе с коллегами из ГУСБ ГУФСИН задержали начальника «Специальной туберкулезной больницы № 3 ГУФСИН России по Челябинской области» подполковника внутренней службы Евгения Архипова. Как пояснил URA.RU источник в силовых структурах, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту получения взяток.
«Архипов задержан за обеспечение послаблений в режиме содержания. Также есть основания полагать, что он причастен к содействию в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных», — пояснил URA.RU источник.
По данным URA.RU, в отношении Архипова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В его отношении проводятся следственные мероприятия.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Ранее силовики пришли в ГУФСИН по региону и задержали первого заместителя главы ведомства Сергея Бульчука, начальника ОСБ ГУФСИН полковник внутренней службы Олега Мохова и главного бухгалтера ведомства полковник внутренней службы Марину Уфимцеву. Их обвинили в коррупции и превышении полномочий. Всех отправили в СИЗО.
