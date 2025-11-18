Ричмонд
В Омской области произошла авария на подземном участке газопровода

Ранее возгорание произошло в районе поселка Ростовка.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Ростовка Омской области произошла авария на подземном участке магистрального газопровода. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

По его словам, на месте происшествия работают специалисты оперативных служб, которые разбираются в ситуации.

Хоценко обратился к жителям региона через свой Telegram-канал, отметив, что возгорание произошло районе поселка Ростовка Омского района. Губернатор подчеркнул, что жителям Омского района и других населенных пунктов Омской области ничего не угрожает.

Ранее для ликвидации последствий возгорания было задействовано 18 человек личного состава МЧС и 4 единицы специальной техники.