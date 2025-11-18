Жительницу Первоуральска, сажавшую на цепь сына, отправили в колонию

В Первоуральском городском суде 18 ноября вынесли приговор местной жительнице Татьяне Шаниной, которая била и незаконно лишала свободы своего сына. Женщина систематически истязала 11-летнего ребенка, а осенью 2023 года приобрела цепь и навесные замки, чтобы посадить его на цепь, прицепив к чугунной батарее. Также она избивала сына скалкой и кожаным ремнем, нанося удары по всему телу.