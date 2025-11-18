Альпинист Алексей Кулеш не верит, что пропавшие Усольцевы могли выжить

Опытный турист, альпинист, депутат ЗС Красноярского края Алексей Кулеш не верит, что Усольцевы могут быть живы. Свое мнение он аргументировал в разговоре с изданием Aif.ru.
Профессиональный альпинист Алексей Кулеш высказался о позитивном прогнозе Даниила Баталова относительно судьбы его родителей и пятилетней сестры. Он отметил, что это, скорее всего, лишь фантазия.
«У меня нет каких-либо аргументов в пользу этой версии. Все, что мне известно об обстоятельствах пропажи семьи Усольцевых, свидетельствует о том, что они заблудились и погибли в тайге в районе Кутурчина. Допускаю, что у меня информация неполная, но тем не менее», — сказал изданию.
Кулеш отметил сложный рельеф местности, где пропали Усольцевы.
«Некоторые маршруты наверху Белогорья, там, где нет растительности, отмечены грудами камней, и то не везде. Поэтому потерять дорогу очень просто», — подчеркнул он.
По словам Алексея Кулеша, Усольцевы могли оказаться дезориентированными в этой местности. Такое может случиться даже с опытными туристами.
«Камни везде одинаковые. Отошел на несколько метров не в ту сторону — и эту ошибку потом приходится долго исправлять», — отметил депутат.
Алексей Кулеш был знаком с Сергеем Усольцевым. Усольцев произвел на него впечатление спокойного, развитого, физически крепкого человека. Как считает Алексей, Сергей Усольцев не был склонен к авантюрам или риску. Он предполагает, что к несчастному случаю привела неблагоприятная погода, которая застигла семью врасплох во время похода.
Напомним, что Усольцевы пропали в районе поселка Кутурчин Партизанского района 28 сентября. Они отправились в поход и исчезли. Была найдена лишь машина, в которой они приехали. В бардачке обнаружили 300 тысяч рублей. Долгое время эта находка была засекречена. Автомобиль изъяли в качестве вещдока.