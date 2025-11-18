Ричмонд
Омская прокуратура опубликовала видео пожара на газопроводе в Ростовке

Взрыв произошел неподалеку от жилого комплекса «Врубель».

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области опубликовала видео и фото последствий сегодняшнего взрыва на газопроводе в поселке Ростовка. Как видно из этих материалов, ЧП произошло неподалеку от жилого комплекса «Врубель».

На месте ЧП работает прокурор Омского района Владислав Васильев. Прокуратурой организована проверка, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также взят на контроль ход доследственной проверки СУ СКР по Омской области, организованной по факту случившегося.