Подросток с криминальным прошлым украл питбайк у жительницы Хабаровска

Владелица оставила транспортное средство около подъезда.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сотрудники полиции нашли и вернули хозяйке питбайк, который был похищен в конце сентября. Владелица оставила транспортное средство около подъезда своего дома, а когда вернулась с прогулки с собакой, обнаружила пропажу. Стоимость питбайка оценивается в 120 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела полиции № 2 задержали 15-летнего жителя Индустриального района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Подросток объяснил, что питбайк не был привязан, и он просто укатил его. Однако завести транспортное средство ему не удалось, поэтому он бросил его в кустах неподалеку.

Полицейские изъяли питбайк и вернули его законной владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.