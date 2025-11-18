Подросток с криминальным прошлым украл питбайк у жительницы Хабаровска

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела полиции № 2 задержали 15-летнего жителя Индустриального района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Подросток объяснил, что питбайк не был привязан, и он просто укатил его. Однако завести транспортное средство ему не удалось, поэтому он бросил его в кустах неподалеку.