В Верхнебуреинском районе будут судить электрика, по вине которого погиб местный житель

В отношении сотрудника электросетевой компании утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. По версии следствия, в июле обвиняемый не осмотрел воздушную линию и допустил провисание проводов в поселке Тырма.

Источник: Губерния онлайн

Проходивший в это время по дороге рыбак не заметил их и задел удочкой. В результате мужчина умер от удара током.

Материалы дела переданы в Верхнебуреинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.