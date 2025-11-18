В Верхнебуреинском районе будут судить электрика, по вине которого погиб местный житель

Проходивший в это время по дороге рыбак не заметил их и задел удочкой. В результате мужчина умер от удара током.
Материалы дела переданы в Верхнебуреинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
В отношении сотрудника электросетевой компании утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. По версии следствия, в июле обвиняемый не осмотрел воздушную линию и допустил провисание проводов в поселке Тырма.
