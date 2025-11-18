Ричмонд
Обломки БПЛА повредили остекление ТЦ в Воронежской области

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трёх районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. По данным губернатора Александра Гусева, в одном из районов обломки сбитого БПЛА повредили остекление торгового центра.

Источник: Life.ru

В результате инцидента пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Всего за ночь ПВО сбила 31 украинский дрон над регионами России за ночь. А за прошедшую неделю силы ПВО уничтожили 848 украинских беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

