Силовики начали проверку после взрыва газа в российском регионе

18 ноября произошел мощный взрыв газа возле посёлка Ростовка в Омской области. Инцидент случился на подземном участке магистрального трубопровода, где велись ремонтные работы.
Следователи и прокуроры оперативно прибыли на место для осмотра территории и выяснения всех обстоятельств. По данным регионального управления СК, после проверки будет принято процессуальное решение, информирует ТАСС.
Спасательные службы задействовали 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Огромный столб огня был заметен за несколько километров, звук взрыва слышали жители соседних населённых пунктов.
По информации регионального управления ФСБ, возгорание произошло во время работ на наземном участке газопровода. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.
Прокуратура взяла ситуацию на контроль и намерена оценить действия всех ответственных служб.
