В Перми полиция экстренно сняла с взлетавшего самолёта жителя Ставрополья

«Установлено, что гражданин приехал в Пермь по рабочим вопросам и в дальнейшем планировал улететь в Москву. В аэропорт мужчина прибыл в состоянии алкогольного опьянения. Когда нарушитель прошел на борт воздушного судна, то перепутал своё место и сел не туда», — рассказывает Пермский линейный отдел МВД на транспорте.