В Перми полиция экстренно сняла с взлетавшего самолёта жителя Ставрополья

Полиция экстренно сняла жителя Ставропольского края с самолёта, вылетавшего из Перми, сообщает Пермский ЛО МВД на транспорте.
Как рассказывает ведомство, происшествие случилось 15 ноября в аэропорту Большое Савино. Рейс маршрута Пермь — Москва готовился к взлёту, когда экипаж сообщил, что на борту требуется вмешательство полиции. Правоохранители прибыли на место и обнаружили взрослого мужчину, который громко ругался матом и демонстрировал внешние признаки опьянения.
Когда несостоявшегося пассажира вывели на улицу, он прямо возле самолёта достал сигарету и закурил её, продолжая материться. На замечания полицейских мужчина не реагировал даже в дежурной части МВД. Освидетельствование обнаружило в выдыхаемом им воздухе 0,33 мг алкоголя на литр.
Как выяснили правоохранители, конфликт в самолёте начался из-за того, что 43-летний житель Ставрополья перепутал своё место.
«Установлено, что гражданин приехал в Пермь по рабочим вопросам и в дальнейшем планировал улететь в Москву. В аэропорт мужчина прибыл в состоянии алкогольного опьянения. Когда нарушитель прошел на борт воздушного судна, то перепутал своё место и сел не туда», — рассказывает Пермский линейный отдел МВД на транспорте.
На просьбы проводника мужчина ответил руганью. В отношении пассажира составили протоколы по трём статьям КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака».
Пермский районный суд назначил жителю Ставропольского края штраф.