Бывшего замгубернатора Петербурга обвиняют в хищении бюджетных миллиардов

Согласно материалам дела, контракт между госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и АО «Стройтрансгаз» был заключён в сентябре 2020 года. Подрядчик обязался подготовить проектно-сметную документацию для трассы, стоимость договора составила более 53 млрд рублей. В этот период Лавленцев занимал должность генерального директора компании.