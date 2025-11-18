Бывшего замгубернатора Петербурга обвиняют в хищении бюджетных миллиардов

Стало известно о предъявлении обвинения бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву. Следствие считает, что он причастен к крупному хищению бюджетных средств, выделенных на проектирование и строительство федеральной магистрали М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань».
Согласно материалам дела, контракт между госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и АО «Стройтрансгаз» был заключён в сентябре 2020 года. Подрядчик обязался подготовить проектно-сметную документацию для трассы, стоимость договора составила более 53 млрд рублей. В этот период Лавленцев занимал должность генерального директора компании.
Следствие утверждает, что часть выделенных средств была похищена. Общий ущерб оценивается примерно в 2,5 млрд рублей. Дело рассматривается в рамках расследования злоупотреблений и нарушений при возведении ключевого транспортного объекта.
Ранее сообщалось о претензиях субподрядчиков к руководству СК «Автодор», которые также заявляли о хищениях на строительстве М-12.
