В Иркутске возбуждено уголовное дело после нападения бродячих собак на школьников

Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на учащихся одной из школ Октябрьского района Иркутска. Инцидент произошёл в минувшую субботу на территории школьного участка.
Информация о произошедшем стала известна из мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
Расследование продолжается, по его результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории образовательного учреждения.