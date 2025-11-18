Ричмонд
Полицейский автомобиль застрял на трамвайных путях на юге Москвы

Движение общественного транспорта парализовало в обе стороны, передает агентство городских новостей «Москва».

Несколькими днями ранее движение в столичном Кривоколенном переулке временно ограничили из-за горящей квартиры.

До этого движение на проспекте Мира перед Третьим транспортным кольцом и в районе дома 127 в направлении центра временно ограничивали. Перекрытия также затронули Боровицкую площадь и Пречистенскую набережную.

Незадолго до этого движение автомобилей также перекрыли на внутренней стороне Садового кольца перед Новоарбатским тоннелем и проспектом Мира, а также на Новоарбатском мосту.