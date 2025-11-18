ФСБ сделала заявление о причинах мощного пожара на газопроводе под Омском

Инцидент произошёл утром 18 ноября. Губернатор Виталий Хоценко уточнил, что авария была зафиксирована на подземном участке магистрального газопровода-отвода. На месте работают спасатели: задействованы 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Следственный комитет проводит проверку.