ФСБ сделала заявление о причинах мощного пожара на газопроводе под Омском

Возгорание на газопроводе около села Ростовка Омской области произошло из-за ремонтных работ, проводившихся на наземном участке. Пламя быстро локализовали, пострадавших нет, сообщили в региональном управлении ФСБ.

«В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа», — уточнили в ФСБ.

Инцидент произошёл утром 18 ноября. Губернатор Виталий Хоценко уточнил, что авария была зафиксирована на подземном участке магистрального газопровода-отвода. На месте работают спасатели: задействованы 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Следственный комитет проводит проверку.

