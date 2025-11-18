Таиланд депортировал гражданина РФ за нарушение режима пребывания в стране

Задержание Борисова произошло в августе 2025 года, после чего он был помещен в центр временного содержания, находящийся под контролем Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке. При задержании у него не оказалось при себе паспорта, а срок его нелегального нахождения в стране достиг примерно двух лет. Российские волонтеры вышли на связь с родственниками россиянина, чтобы организовать покупку авиабилета для возвращения на родину, оплатить расходы на транспортировку задержанного в аэропорт Суваннапхум, а также предоставили ему теплую одежду.