Таиланд депортировал гражданина РФ за нарушение режима пребывания в стране

На момент задержания Роман Борисов нелегально находился в королевстве более двух лет.

Источник: Аргументы и факты

Таиланд депортировал россиянина в РФ за нарушение иммиграционного законодательства королевства. Информацию об этом предоставили ТАСС сотрудники иммиграционной полиции.

«Россиянин Роман Борисов был депортирован сегодня утром из Таиланда в Россию рейсом Бангкок-Москва», — заявил представитель ведомства.

Задержание Борисова произошло в августе 2025 года, после чего он был помещен в центр временного содержания, находящийся под контролем Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке. При задержании у него не оказалось при себе паспорта, а срок его нелегального нахождения в стране достиг примерно двух лет. Российские волонтеры вышли на связь с родственниками россиянина, чтобы организовать покупку авиабилета для возвращения на родину, оплатить расходы на транспортировку задержанного в аэропорт Суваннапхум, а также предоставили ему теплую одежду.

Ранее сообщалось, что Финляндия выслала в Россию задержанного на границе экс-бойца ЧВК «Вагнер».