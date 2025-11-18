Экс-замглавы Санкт-Петербурга вновь обвиняют в хищении миллиардов

Ранее Владимир Лавленцев уже был осужден за растрату и мошенничество. В ноябре 2024 года Лавленцев был осужден Тверским судом Москвы по четырем эпизодам растраты и мошенничества на общую сумму 3,3 миллиарда рублей. Тогда суд взыскал с него 2,685 миллиарда рублей. Ему назначили 13 лет лишения свободы, два года ограничения свободы и трехлетний запрет занимать руководящие должности после освобождения.