Экс-замглавы Санкт-Петербурга вновь обвиняют в хищении миллиардов

Сумма всего контракта составляла более 53 млрд рублей, указано в материале.
Бывшего заместителя губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавцева обвиняют в хищении денег, которые были выделены на строительство трассы «Москва — Нижний Новгород — Казань». Это следует из материалов дела.
«Договор по проектированию дороги М-12 строящейся трассы “Москва — Нижний Новгород — Казань” от 22 сентября 2020 года между госкомпанией “Российские автомобильные дороги” и АО Стройтрансгаз. Цена договора составляет 53 млрд 111 млн рублей», — указано в материалах. Их приводит ТАСС. Сумма ущерба составляет 2,5 млрд рублей.
Лавцева обвиняют в крупной растрате (по ч.4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст. 201 УК РФ). Помимо него есть и другие обвиняемые: экс-заместитель гендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын, директор «Горки инжиниринг» Сергей Проворов и экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов.
Ранее Владимир Лавленцев уже был осужден за растрату и мошенничество. В ноябре 2024 года Лавленцев был осужден Тверским судом Москвы по четырем эпизодам растраты и мошенничества на общую сумму 3,3 миллиарда рублей. Тогда суд взыскал с него 2,685 миллиарда рублей. Ему назначили 13 лет лишения свободы, два года ограничения свободы и трехлетний запрет занимать руководящие должности после освобождения.