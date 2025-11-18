В Челябинске ФСБ задержала начальника туберкулёзной больницы ФСИН Архипова

По данным областного СУ СКР России, с 1 января 2024 по 1 ноября 2025 года руководитель колонии получил от заключенного материальные ценности на сумму не менее 150 тысяч рублей, включая телевизор, строительный вагончик и материалы. Взамен он предоставлял осуждённому особые условия содержания, разрешал использовать запрещенные предметы и покрывал нарушения режима.