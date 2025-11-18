В Челябинске ФСБ задержала начальника туберкулёзной больницы ФСИН Архипова

В Челябинске задержали 39-летнего начальника специальной туберкулёзной больницы ФСИН Евгения Архипова. Его подозревают в получении взятки от осуждённого за послабления в режиме содержания и помощь с УДО, сообщает источник в силовых структурах.
По данным областного СУ СКР России, с 1 января 2024 по 1 ноября 2025 года руководитель колонии получил от заключенного материальные ценности на сумму не менее 150 тысяч рублей, включая телевизор, строительный вагончик и материалы. Взамен он предоставлял осуждённому особые условия содержания, разрешал использовать запрещенные предметы и покрывал нарушения режима.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области и ГУСБ ФСИН России. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.
На данный момент проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.
Ранее сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с ГУСБ ФСИН России задержали первого заместителя начальника регионального ГУФСИН полковника внутренней службы Сергея Бульчука, начальника ОСБ ГУФСИН полковника внутренней службы Олега Мохова и главного бухгалтера ведомства полковника внутренней службы Марину Уфимцеву, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ. 15 ноября 2025 года им избрали меры пресечения.