Четыре человека сгорели заживо в ДТП в Краснодарском крае

Личности погибших устанавливает полиция.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Новокубанском районе Краснодарского края страшное ДТП произошло 17 декабря. На автодороге Армавир — Отрадная столкнулись Geely и Kia Rio.

По информации полиции, авария произошла из-за того, что водитель китайского внедорожника выехал на встречную полосу движения. Машины столкнулись и вылетели с дороги в поле.

От удара оба автомобиля загорелись. Из пылающих салонов не смогли выбраться четыре человека: водитель «Киа Рио» и водитель с двумя пассажирами и «Джили». Личности погибших неизвестны. Их устанавливает полиция.

Обе машины сгорели дотла.