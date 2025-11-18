Четыре человека сгорели заживо в ДТП в Краснодарском крае

В Новокубанском районе Краснодарского края страшное ДТП произошло 17 декабря. На автодороге Армавир — Отрадная столкнулись Geely и Kia Rio.
По информации полиции, авария произошла из-за того, что водитель китайского внедорожника выехал на встречную полосу движения. Машины столкнулись и вылетели с дороги в поле.
От удара оба автомобиля загорелись. Из пылающих салонов не смогли выбраться четыре человека: водитель «Киа Рио» и водитель с двумя пассажирами и «Джили». Личности погибших неизвестны. Их устанавливает полиция.
Обе машины сгорели дотла.