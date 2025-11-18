Ямалец накопил 700-тысячную задолженность по алиментам

«Установлено, что мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату средств на содержание ребенка, в отсутствие уважительных причин не платил алименты. В связи с чем образовалась задолженность в размере более 700 тысяч рублей», — говорится в релизе на сайте надзорного ведомства.