Пятилетняя девочка будет носить фамилию отца, который насиловал ее мать

В одном из конфликтов осенью 2021 года отец перешёл к прямым угрозам. Он заявлял, что может взять нож и сначала расправиться с родителями женщины, а затем с ней самой в их доме. Эти слова суд воспринял как признак реальной опасности и дополнительный штрих к мрачной истории постоянного давления и насилия.