Пятилетняя девочка будет носить фамилию отца, который насиловал ее мать

Пятилетняя британка по решению Высокого суда должна сохранять фамилию отца, который изнасиловал её мать. Судья признал, что имя отца является важной частью её личности и происхождения, несмотря на установленные эпизоды домашнего насилия, пишет Metro.
По данным суда, дело рассматривалось в апелляционном порядке. Судья Пил оставил в силе прежнее решение семейной инстанции: ребёнку, обозначенной в материалах как Д, сохраняют фамилию биологического отца.
Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно применял насилие к матери девочки. В ходе разбирательства были подтверждены несколько эпизодов домашнего насилия, в том числе изнасилование и угрозы.
Факт установленных нарушений не повлиял на итоговую позицию суда относительно фамилии ребёнка. В решении говорится, что фамилия отца считается важной составляющей идентичности и семейного наследия девочки.
Семейный суд на этапе установления фактических обстоятельств пришёл к выводу, что в период с 2015 по 2017 год отец совершил по меньшей мере четыре особо тяжёлых эпизода сексуального насилия в отношении матери.
Один из эпизодов включал изнасилование вопреки её прямому желанию отложить интимную близость до вступления в брак. В материалах дела указано, что мужчина отказался прекратить половой акт, даже когда женщина заплакала от боли и ясно высказала отказ. Кроме сексуального насилия, суд установил, что во время распада отношений отец вёл себя угрожающе и использовал оскорбительную лексику.
Отмечено, что девочка не видела отца с декабря 2021 года. Контакт был полностью прерван, однако фамилия, по решению суда, остаётся за ней как элемент происхождения.
В одном из конфликтов осенью 2021 года отец перешёл к прямым угрозам. Он заявлял, что может взять нож и сначала расправиться с родителями женщины, а затем с ней самой в их доме. Эти слова суд воспринял как признак реальной опасности и дополнительный штрих к мрачной истории постоянного давления и насилия.
Адвокаты матери указывают, что в такой ситуации сохранение фамилии отца выглядит как приоритет прав насильника над интересами жертвы и ребёнка. В профессиональной среде это решение вызвало резонанс и обсуждение подходов к защите пострадавших от семейного насилия.
