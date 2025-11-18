Два человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Татарстане

Автомобиль Toyota врезался в стоящую фуру на трассе М7 в Татарстане, водитель и пассажир иномарки погибли. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Авария произошла на 1 071-м км трассы М7 «Волга».
«В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте», — уточнили в ведомстве.
Незадолго до ДТП по системе ГЛОНАСС предупредили о гололедице на данном участке дороги.
По факту аварии проводится проверка.
Напомним, в Пермском крае семь человек погибли при столкновении рейсового пассажирского микроавтобуса и фуры.