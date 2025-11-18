Ричмонд
Два человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Татарстане

Водитель Toyota врезался в стоящую фуру на трассе М7.

Источник: Аргументы и факты

Автомобиль Toyota врезался в стоящую фуру на трассе М7 в Татарстане, водитель и пассажир иномарки погибли. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Авария произошла на 1 071-м км трассы М7 «Волга».

«В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте», — уточнили в ведомстве.

Незадолго до ДТП по системе ГЛОНАСС предупредили о гололедице на данном участке дороги.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, в Пермском крае семь человек погибли при столкновении рейсового пассажирского микроавтобуса и фуры.