Четыре поезда в Москву задерживаются из-за остановки состава под Ярославлем

«В 6:45 18 ноября на станции “Беклемишево” Северной железной дороги по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд, ему оказана помощь вспомогательным локомотивом», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в связи с этим были задержаны пассажирские поезда: № 41 Воркута — Москва более 1,5 часа; № 129 Архангельск — Москва более часа; № 21 Лабытнанги — Москва более получаса; № 101 Ярославль — Москва менее получаса.
Отмечается, что Северная железная дорога предпринимает все меры для сокращения времени задержки поездов.