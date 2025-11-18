Ричмонд
Четыре поезда в Москву задерживаются из-за остановки состава под Ярославлем

Четыре поезда в Москву задерживаются в Ярославской области из-за вынужденной остановки состава, сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

Источник: Агентство «Москва»

«В 6:45 18 ноября на станции “Беклемишево” Северной железной дороги по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд, ему оказана помощь вспомогательным локомотивом», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в связи с этим были задержаны пассажирские поезда: № 41 Воркута — Москва более 1,5 часа; № 129 Архангельск — Москва более часа; № 21 Лабытнанги — Москва более получаса; № 101 Ярославль — Москва менее получаса.

Отмечается, что Северная железная дорога предпринимает все меры для сокращения времени задержки поездов.