Пригород Симферополя и Южный берег Крыма частично остались без света

Отмечается, что электричества нет в Кизиловке, Партизанском и Каштановом под Симферополем, а также в Ялте, Виноградном и Куйбышево на ЮБК. Обесточены также Кипарисное и Пушкино под Алуштой.
Энергетики уже работают на местах аварий.
«Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — сообщает предприятие.
Во вторник на территории Крыма действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер на полуострове будет достигать скорости 22 метра в секунду.