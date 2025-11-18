Ричмонд
Пригород Симферополя и Южный берег Крыма частично остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Жители нескольких сел Симферопольского района, а также Ялты и пригородных поселков Алушты во вторник остались без света. Об том сообщили в «Крымэнерго».

Источник: Крымэнерго

Отмечается, что электричества нет в Кизиловке, Партизанском и Каштановом под Симферополем, а также в Ялте, Виноградном и Куйбышево на ЮБК. Обесточены также Кипарисное и Пушкино под Алуштой.

Энергетики уже работают на местах аварий.

«Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — сообщает предприятие.

Во вторник на территории Крыма действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер на полуострове будет достигать скорости 22 метра в секунду.