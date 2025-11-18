В Воронеже 14-летний подросток отрезал себе «ненужный» половой орган и чуть не погиб

Ранее Life.ru рассказал, что в Москве, у Гольяновского пруда, нашли рюкзак с детской головой. В тот же день в Балашихе было обнаружено тело мальчика. В убийстве подозревают его мать, которая называла себя ведьмой и «проводником между мирами». Впрочем, спастись от полиции «магические способности» ей не помогли.