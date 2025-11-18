Экс-замглавы Петербурга Лавленцева обвиняют в хищении денег на трассу М-12

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев оказался в центре уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». По данным следствия, сумма ущерба превышает 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Обвинение касается контракта на проектирование дороги между госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и АО «Стройтрансгаз». Общая стоимость этого соглашения составила более 53 миллиардов рублей. Часть этих денег, по версии следствия, была похищена, уточняет «КП-Санкт-Петербург».
Самому Владимиру Лавленцеву, который на тот момент занимал пост гендиректора «Стройтрансгаза», предъявлены обвинения. Их пунктами являются растрата в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.
Помимо него, по делу проходят еще несколько человек. В их числе бывший заместитель гендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын, а также директор «Горки инжиниринг» Сергей Проворов и экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов.
С 2017 по 2019 год на счета участников группы по фиктивным договорам займа поступило более 2,5 миллиардов рублей. Эти средства были частью финансирования, предназначенного для строительства скоростной трассы М-12.
Ранее бывшего вице-губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева приговорили к 13 годам заключения за получение взятки и хранение оружия. Наказание отбывать он будет в колонии строгого режима.