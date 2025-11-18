Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглавы Петербурга Лавленцева обвиняют в хищении денег на трассу М-12

Сумма ушерба по делу Лавленцева составляет около 2,5 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев оказался в центре уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». По данным следствия, сумма ущерба превышает 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Обвинение касается контракта на проектирование дороги между госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и АО «Стройтрансгаз». Общая стоимость этого соглашения составила более 53 миллиардов рублей. Часть этих денег, по версии следствия, была похищена, уточняет «КП-Санкт-Петербург».

Самому Владимиру Лавленцеву, который на тот момент занимал пост гендиректора «Стройтрансгаза», предъявлены обвинения. Их пунктами являются растрата в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.

Помимо него, по делу проходят еще несколько человек. В их числе бывший заместитель гендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын, а также директор «Горки инжиниринг» Сергей Проворов и экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов.

С 2017 по 2019 год на счета участников группы по фиктивным договорам займа поступило более 2,5 миллиардов рублей. Эти средства были частью финансирования, предназначенного для строительства скоростной трассы М-12.

Ранее бывшего вице-губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева приговорили к 13 годам заключения за получение взятки и хранение оружия. Наказание отбывать он будет в колонии строгого режима.