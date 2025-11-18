Часть предприятий отключили от газа после взрыва на трубопроводе под Омском

Авария на магистральном газопроводе под Омском привела к временным отключениям газа. Как сообщил в Telegram губернатор Виталий Хоценко, часть промышленных предприятий была принудительно отключена от газоснабжения.
Глава региона уточнил, что первоочередной задачей является восстановление подачи газа по постоянной схеме. По его оценке, на это потребуется до суток.
При этом Хоценко заверил, что ситуация с теплоснабжением населенных пунктов находится под контролем. Все котельные были переведены на резервные газопроводы, а также имеют сформированный запас альтернативных видов топлива.
Напомним, из-за утечки газа из магистрального трубопровода в Омском районе вспыхнул крупный пожар. В результате происшествия никто не пострадал. Глава области заверил, что ситуация находится под контролем, а жителям ничего не угрожает.