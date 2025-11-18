Проверьте свой рейс: что происходит в российских аэропортах 18 ноября 2025

В аэропорту Толмачево отсутствует актуальная информация о статусе нескольких рейсов, прибывающих утром 18 ноября. Нет данных о рейсе ZF 2948 из Пхукета (плановое время 00:10), S7 2509 из Москвы (00:55), HY 667 из Ташкента (01:05), S7 5006 из Санкт-Петербурга (01:05), S7 5118 из Краснодара (01:20) и S7 5050 из Уфы (01:25). Значительная задержка наблюдается у рейса S7 5304 из Норильска — посадка в 13:58 вместо 11:30.