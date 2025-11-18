На Украине нашли способ справиться с коррупционным кризисом

Осенью 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит масштабную операцию в сфере энергетики. Ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми иностранной валютой, а также фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют лица под кодовыми именами «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». 11 ноября НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе бизнесмену Тимуру Миндичу. Кроме того, отстранен от должности министр юстиции Герман Галущенко, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.